Казахстанцы задолжали банкам рекордные суммы: кредиты продолжают расти





Общий объем банковских кредитов, выданных населению Казахстана, за год увеличился на 14,6%. С начала 2026 года рост составил 4,4%, передает lsm.kz

По данным Национального банка на 1 июля, наибольшая задолженность перед банками зафиксирована у жителей Алматы — 7,6 трлн тенге, что на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте находится Астана с объемом кредитов 4,2 трлн тенге (+16,6%), на третьем — Шымкент, где жители оформили займы на 2,05 трлн тенге. За год показатель вырос на 17,8%.

Основную часть кредитного портфеля населения по-прежнему составляют потребительские займы. Их объем достиг 17,3 трлн тенге, увеличившись за год на 13%.

Ипотечное кредитование также демонстрирует рост. На 1 июля объем ипотечных займов составил 7,4 трлн тенге, что на 17,4% больше, чем годом ранее.

Кредиты на прочие цели превысили 1 трлн тенге. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 887,7 млрд тенге. Таким образом, рост достиг 20,5%.

Одновременно увеличивается и объем просроченной задолженности. По состоянию на 1 июля она превысила 1,1 трлн тенге, что на 11,9% больше, чем в начале года.

Большая часть просрочки приходится на потребительские кредиты — 1,06 трлн тенге. В январе этот показатель составлял 887,7 млрд тенге, увеличившись с тех пор на 19,4%.

Просроченная задолженность по ипотечным займам также выросла и превысила 30,6 млрд тенге, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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