Масштабные отключения электроэнергии ожидаются в Костанае





С 3 по 8 августа в Костанае запланированы временные отключения электроэнергии. Как сообщили в ТОО «ЭПК-forfait», ограничения связаны с проведением ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях.

В течение недели без электроснабжения в дневное время останутся жители ряда частных и спальных районов, а также десятки предприятий, магазинов, социальных объектов и организаций.

Так, с 3 по 8 августа с 10:00 до 18:00 отключения затронут район улиц Совхозной, Южной, Притобольской и Тепличной. Также под ограничения попадут магазин «1+1», ТОО «Голд Барс», магазин «Запчасти», Asem Motors, СТО «Клаксон», ТОО «Костанай Профит» и жители улиц Хакимжановой, Кооперативной, 5 Декабря, Комарова и Баймагамбетова.

3 августа с 10:00 до 18:00 без электричества останутся клиника «Коктем», детский сад «Саби», ТРК «Алау», ресторан «Тумар», торговый дом «Президент», спортзал «Рекорд», а также ряд административных зданий и жилых домов по проспектам Аль-Фараби и Тауельсиздик, улицам Чехова и Шаяхметова.

4 августа отключения ожидаются в промышленной зоне, где под ограничения попадут предприятия, гаражные кооперативы и магазины. В этот же день без света останутся жители отдельных домов по улице Мауленова и переулку Уральскому, а также несколько торговых объектов и аптек.

4 и 5 августа плановые работы пройдут в районе улиц Ленинградской, Баймагамбетова, Садовой и Чернышевского.

5 августа электроэнергию временно отключат в районе школы № 8, строительной площадки ИП Айткужинов, а также на улицах Бородина, Амангельды, Победы, Урицкого и Пушкина. В этот день также не будут работать светофоры на перекрестках улиц Амангельды — Бородина и Бородина — Победы.

5 и 6 августа ограничения коснутся объектов по улице Карбышева, включая ТОО «ТрансГазАймак» и ряд предприятий.

7 августа ремонтные работы запланированы на объектах гаражных кооперативов «Луч» и «Мотор», а также нескольких предприятий.

В ТОО «ЭПК-forfait» просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее учитывать график отключений при планировании своих дел.

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