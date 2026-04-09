Казахстанцы больше не хотят работать с 9 до 18: что меняется на рынке труда





Удаленная работа, которая еще несколько лет назад воспринималась как исключение, сегодня становится все более востребованной среди казахстанцев. Все больше соискателей предпочитают гибкий график, позволяющий совмещать профессиональную деятельность с личной жизнью. Однако готовы ли работодатели к таким изменениям и как они скажутся на рынке труда?

Традиционный рабочий день с девяти утра до шести вечера постепенно теряет популярность, сообщает inbusiness.kz.

Согласно исследованию крупнейшей платформы по поиску работы, в котором приняли участие более 1200 человек, соискатели все чаще хотят самостоятельно выбирать удобный формат работы — из офиса, из дома или в гибридном режиме.

Эксперты отмечают, что если во время пандемии интерес к удаленной работе был вынужденной мерой, то сейчас главной причиной становится стремление сохранить баланс между работой и личной жизнью. Особенно заметен этот тренд среди представителей поколения Z, которые активно выходят на рынок труда. При этом возможность работать дистанционно есть далеко не у всех специалистов.

Менеджер по маркетингу и PR hh.kz Мұхамед Бағдатұлы поясняет, что ряд профессий требует обязательного присутствия на рабочем месте. Это касается сферы обслуживания и технических специальностей, где необходимо выполнять работу непосредственно на объекте. Кроме того, работодатели считают офисный формат более эффективным, поскольку при дистанционной работе могут возникать проблемы со связью или коммуникацией, тогда как личное присутствие сотрудников позволяет быстрее решать рабочие вопросы.

Несмотря на это, компании не спешат полностью возвращать сотрудников в офисы. Наиболее распространенным решением становится гибридный формат, который помогает сократить расходы на содержание офисов и транспорт, сохраняя при этом возможность личного взаимодействия внутри коллектива.

Одновременно меняется и сам рынок труда. Сегодня в Казахстане насчитывается около девяти миллионов экономически активных граждан, из которых примерно два миллиона являются самозанятыми. Значительная часть из них получает доход благодаря цифровым платформам и онлайн-сервисам.

Экономист Жаныбек Айгазин считает, что в перспективе число традиционных рабочих мест будет сокращаться, а рынок постепенно перейдет к оплате за результат. По его мнению, работодателям станет важнее выполненная работа или оказанная услуга, чем количество часов, проведенных сотрудником на рабочем месте.

При этом гибкий график остается лишь одним из факторов выбора работодателя. По данным исследования, казахстанцы также обращают внимание на репутацию компании, комфортные условия труда и уровень заработной платы.

Сегодня среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане составляет 461 тысячу тенге. В правительстве рассчитывают, что в ближайшие годы доходы населения будут расти благодаря развитию экономики и снижению уровня инфляции.

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