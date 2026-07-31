Жару сменят ливни и шквал: прогноз погоды по Костанайской области





В Костанайской области 1 августа прогнозируется неустойчивая погода. На западе, севере и востоке региона ожидаются дожди и грозы, временами осадки будут сильными. Днём возможны град и шквал.

Юго-западный и западный ветер составит 9–14 метров в секунду. На западе, севере и востоке области его скорость усилится до 15–20 метров в секунду, временами порывы будут достигать 23–28 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +14…+19 градусов, на юге области — до +23. Днём ожидается +25…+30 градусов, на юге сохранится сильная жара до +35.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, дождь и гроза, днём возможен град. Ветер юго-западный с переходом на западный — 9–14 метров в секунду, порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью температура составит +15…+17 градусов, днём — +25…+27.

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