Урожай будут хранить до лета: в Костанайской области построят современное овощехранилище





В Костанайской области предприятия формируют полные производственные цепочки — от выращивания сельхозпродукции до её переработки и продажи. В регионе подготовлены 44 инвестиционных проекта в агропромышленном комплексе общей стоимостью 84 млрд тенге.

ТОО в Костанае планирует построить современное овощехранилище с климат-контролем и холодильным оборудованием. Оно позволит сохранять урожай до июня, обеспечивать рынок продукцией в межсезонье и сдерживать рост цен.

Стоимость проекта составляет 1,2 млрд тенге. Из них 900 млн тенге предприятие намерено привлечь через СПК «Тобол», ещё 300 млн тенге составят собственные средства.

— Проект будет современным, с климат-контролем и холодильным оборудованием. Это позволит хранить нашу сельхозпродукцию до июня и сдерживать цены на рынке, — рассказал директор ТОО Бакир Бекиров.

Одним овощехранилищем предприятие ограничиваться не планирует. Рядом хотят построить хранилище для фруктов, куда будут поступать яблоки из южных регионов Казахстана, а также открыть цех переработки с линиями мойки и фасовки продукции.

Готовую продукцию намерены поставлять в крупные торговые сети Астаны, а в дальнейшем — и Алматы. Следующим этапом может стать открытие собственного социального супермаркета с доступными ценами. Таким образом, предприятие планирует самостоятельно выращивать, хранить, перерабатывать и реализовывать продукцию.

По словам Бакира Бекирова, развивать производство помогает государственная поддержка. Через СПК «Тобол» предприятие получает финансирование по льготной ставке 2,5%. В рамках программы «Кең Дала 2» был реализован проект орошения 170 гектаров в Мендыкаринском районе. Технику ежегодно обновляют с помощью лизинга через «КазАгроФинанс».

Только в 2026 году предприятие приобрело сельскохозяйственную технику на сумму свыше 600 млн тенге.

Развитие агропромышленного комплекса региона ведётся сразу по нескольким направлениям. По словам акима Костанайской области Кумара Аксакалова, благодаря льготному финансированию в регионе уже построены семь молочно-товарных ферм. В этом году строятся ещё шесть, пять из которых планируют запустить. Также рассматривается начало строительства ещё четырёх ферм и реализация проекта по переработке шкур.

Ещё одно перспективное направление — глубокая переработка сельхозсырья. На предприятии уже работает фабрика по переработке бобовых культур мощностью 180 тысяч тонн в год. Горох и чечевицу сюда поставляют производители со всего Северного Казахстана.

В дальнейшем компания планирует построить производственный комплекс по выпуску макаронных изделий. Его мощность составит около 300 тонн продукции в сутки, а стоимость проекта оценивается в 15 млн долларов.

Реализация этих проектов позволит Костанайской области увеличить объёмы переработки, расширить ассортимент готовой продукции и создать новые производственные цепочки в агропромышленном комплексе.

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