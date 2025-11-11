С 25 августа алименты в Казахстане будут перечислять только на специальные счета





С 25 августа 2026 года в Казахстане изменится порядок перечисления алиментов, взысканных в рамках исполнительного производства. Деньги будут поступать исключительно на специальные банковские счета, открытые на имя получателя.

Изменения предусмотрены законом от 24 июня 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства», сообщает Министерство юстиции РК.

Для чего вводят специальные счета

Новый порядок призван защитить выплаты, предназначенные для содержания несовершеннолетних детей и нетрудоспособных граждан. На деньги, находящиеся на специальном алиментном счёте, нельзя наложить арест по другим обязательствам получателя.

Как пояснила член правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Несебели Басенова, у взыскателя могут быть собственные долги и другие исполнительные производства. Специальный счёт позволит защитить алиментные выплаты от удержаний и блокировки.

Что необходимо сделать получателю алиментов

Взыскателю нужно обратиться в банк второго уровня, открыть специальный счёт для зачисления алиментов и передать его реквизиты частному судебному исполнителю. Счёт должен быть оформлен непосредственно на имя получателя. Перечислять выплаты на счета родственников или других людей не будут.

Обычные банковские счета, которые использовались ранее, после вступления изменений в силу для таких перечислений применяться не будут.

Что будет, если не открыть счёт до 25 августа

Если взыскатель не предоставит реквизиты специального счёта, судебный исполнитель не сможет перечислить ему поступившие средства. Деньги будут выплачены после открытия счёта, однако их получение может задержаться.

Отсутствие специального счёта не освобождает должника от обязанности платить алименты. Задолженность продолжит учитываться и списана не будет.

Долги по алиментам превысили 1,4 миллиарда тенге

Для взыскания алиментов необходимо обратиться к частному судебному исполнителю. Получатель вправе контролировать ход исполнительного производства и запрашивать сведения о мерах, принимаемых для установления доходов должника и погашения задолженности.

По данным Департамента юстиции, к концу 2025 года задолженность по алиментам в Костанайской области превысила 1 миллиард 450 миллионов тенге. По сравнению с предыдущим годом сумма долга сократилась на 250 миллионов тенге.

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