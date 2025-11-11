Очереди и ажиотаж: казахстанские водители готовятся к новым требованиям





С 25 августа 2026 года в Казахстане вступают в силу поправки в закон «О дорожном движении». Согласно изменениям, водители, достигшие 65-летнего возраста, а также водители с инвалидностью должны будут проходить обязательный медицинский осмотр каждые два года. Эту информацию подтвердили в МВД Казахстана.

На фоне предстоящего вступления новых требований в силу в медицинских учреждениях Караганды образовались большие очереди. Пожилым автомобилистам приходится ожидать приёма специалистов по несколько часов, сообщает Informburo.kz.

Водители проводят в очередях до четырёх часов

Число поликлиник Караганды, имеющих лицензию на проведение водительских медосмотров, ограничено. Из-за наплыва посетителей пройти всех специалистов за один день удаётся не каждому.

Некоторые водители рассказали журналистам, что ожидали приёма около четырёх часов. Особенно большие очереди наблюдаются у терапевтов, оториноларингологов, психиатров и наркологов.

В областном центре психического здоровья Караганды сообщили, что резкий рост числа посетителей начался за неделю до публикации материала. Для выдачи заключений одновременно работают четыре кабинета психиатрического и наркологического профиля.

Вместе с пожилыми автомобилистами в очередях находятся и казахстанцы, которые проходят медосмотр для получения водительских прав впервые.

Что произойдёт при отсутствии медосмотра

Результаты обследования будут автоматически передаваться из информационной системы Министерства здравоохранения в систему МВД.

Если в государственной базе не окажется сведений о прохождении осмотра и отсутствии противопоказаний к вождению, право управления транспортными средствами будет прекращено.

По данным СМИ, прохождение медицинского осмотра обходится водителям примерно в 10 тысяч тенге. Новые требования начнут действовать с 25 августа 2026 года.

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