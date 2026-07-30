Поезда экстренно тормозили 53 раза из-за нарушений водителей в Костанайской области

Акция «Безопасный переезд» прошла на дороге, соединяющей район второго Костаная и микрорайон Аэропорт. Ежедневно через расположенный здесь железнодорожный переезд проезжают тысячи автомобилей. Движение регулярно останавливается из-за проходящих грузовых и пассажирских поездов.
Как сообщил помощник Костанайского транспортного прокурора Рахымжан Бораш, акция проводится в рамках принципа «Закон и порядок». Её главная цель — профилактика нарушений и разъяснение правил безопасного проезда через железнодорожные пути.
Всего в Костанайской области насчитывается 154 железнодорожных переезда. Во время акции специалисты рассказали водителям о последствиях нарушений и раздали информационные памятки. За один день профилактическими беседами охватили почти 100 автомобилистов.
По данным главного инженера Костанайского отделения магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» Абзала Спанова, в 2025 году из-за нарушений водителями правил дорожного движения поездам пришлось 53 раза применять экстренное торможение.
— Из них зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. Погибших не было, однако пострадали люди и были повреждены автомобили, — сообщил Абзал Спанов.
Основными причинами происшествий специалисты называют спешку водителей, выезд на переезд при запрещающем сигнале светофора или закрывающемся шлагбауме, а также игнорирование звукового сигнала приближающегося поезда.
Водителям напоминают, что запрещается выезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме. Нельзя продолжать движение и в случае затора за переездом, если автомобиль может остановиться на железнодорожных путях.
Если машина заглохла на переезде, необходимо включить аварийную сигнализацию, немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения путей. Республиканская акция «Безопасный переезд» проводится во всех регионах страны.
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