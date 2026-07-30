Казахстанцев предупредили о новой схеме обмана





В Казахстане участились случаи интернет-мошенничества, связанного с предложениями заработать на инвестициях. Злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта и дипфейки с изображениями известных людей, сообщает Polisia.kz.

Поддельные видеоролики и рекламные объявления распространяют через социальные сети и мессенджеры. В них казахстанцам предлагают вложить деньги в якобы прибыльные проекты и фонды, обещая быстрый и гарантированный доход.

Как действует схема

После отклика с потенциальной жертвой связываются лжеброкеры. Они предлагают установить мобильное приложение, перейти по ссылке или перевести деньги на счета третьих лиц. Платёж может объясняться необходимостью «активации аккаунта», первоначального вложения или увеличения будущей прибыли.

После получения денег мошенники нередко прекращают общение. В других случаях они продолжают требовать новые переводы якобы для уплаты налогов, комиссий или страховых взносов.

По выявленным фактам проводятся досудебные расследования. Правоохранительные органы устанавливают причастных лиц, блокируют мошеннические интернет-ресурсы и каналы вывода денег.

Как не стать жертвой мошенников

В МВД рекомендуют не верить обещаниям гарантированной прибыли и не переводить деньги неизвестным людям или на сомнительные счета. Также не следует переходить по подозрительным ссылкам и устанавливать приложения из непроверенных источников.

Информацию об инвестиционных компаниях необходимо проверять через официальные источники и государственные реестры. Для вложения средств следует обращаться только в официальные офисы проверенных организаций.

Если деньги уже перечислены мошенникам или стала известна информация о подобных фактах, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по месту жительства либо позвонить по номеру 102.

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