Жара до +40 градусов, град и шквал: какой будет погода в Казахстане 1–3 августа





В ближайшие трое суток погода в Казахстане останется неустойчивой. В большинстве регионов сохранится аномальная жара, одновременно синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Где ожидаются сильные дожди

На большей части территории страны осадки будут локальными и непродолжительными. В северных и центральных регионах местами ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер.

Температура поднимется до +40 градусов

Наиболее жаркая погода сохранится на юге, юго-востоке, востоке и в центральной части Казахстана. Днём столбики термометров поднимутся до +35…+40 градусов.

На западе страны изменение погодных условий начнётся уже 1 августа. Температура воздуха немного понизится, однако по-прежнему будет превышать климатическую норму.

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