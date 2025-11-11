Жара до +40 градусов, град и шквал: какой будет погода в Казахстане 1–3 августа

В ближайшие трое суток погода в Казахстане останется неустойчивой. В большинстве регионов сохранится аномальная жара, одновременно синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
Где ожидаются сильные дожди
На большей части территории страны осадки будут локальными и непродолжительными. В северных и центральных регионах местами ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер.
Температура поднимется до +40 градусов
Наиболее жаркая погода сохранится на юге, юго-востоке, востоке и в центральной части Казахстана. Днём столбики термометров поднимутся до +35…+40 градусов.
На западе страны изменение погодных условий начнётся уже 1 августа. Температура воздуха немного понизится, однако по-прежнему будет превышать климатическую норму.
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