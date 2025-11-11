Сказала, что уходит: жителя Костанайской области осудили за убийство супруги

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области вынес приговор жителю Карасуского района Батухану Тайыштыкову. Его признали виновным в убийстве супруги.
Как сообщила пресс-секретарь Костанайского областного суда Ляззат Байгожина, преступление произошло 1 февраля 2026 года. Во время семейного конфликта женщина сообщила супругу, что намерена уйти от него. Мужчина лишил её жизни, после чего попытался скрыть следы преступления.
О произошедшем подсудимый рассказал спустя два месяца. Во время судебного разбирательства он полностью признал вину. Суд учёл это в качестве смягчающего обстоятельства. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.
Суд назначил мужчине 11 лет и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Кроме того, с осуждённого взыскали 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и более 160 тысяч тенге материального ущерба в пользу потерпевшей стороны.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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