Казахстанцев предупредили о новой многоходовой схеме мошенничества





АО «Национальные информационные технологии» предупредило казахстанцев об участившихся случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники используют многоэтапную схему, представляясь сотрудниками операторов связи, eGov.kz, государственных органов и банков, сообщает Zakon.kz.

Сначала мошенники звонят от имени оператора связи и просят назвать код из SMS якобы для продления срока действия номера. После этого жертве поступает повторный звонок. На этот раз злоумышленники представляются сотрудниками eGov.kz, госорганов или банков и заявляют, что персональные данные человека находятся под угрозой.

Оказывая психологическое давление, мошенники убеждают граждан оформить кредит либо перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».

В АО «НИТ» напомнили, что сотрудники eGov.kz никогда не запрашивают коды из SMS, не требуют оформлять кредиты и не предлагают переводить деньги.

Казахстанцев призвали не выполнять указания неизвестных и сразу прекращать подобные разговоры. Даже если собеседник называет себя представителем оператора связи, банка или государственного органа, сообщать ему коды из SMS нельзя.

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