Отключить от интернета могут РФ





Финская государственная энергетическая компания Fingrid планирует прекратить обслуживание линий электропередачи, ведущих из России, и демонтировать опоры на территории Финляндии. На этих конструкциях также размещены оптоволоконные кабели, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на зарубежные информагентства.

Поставки электроэнергии по этому направлению прекратились несколько лет назад, после чего обслуживание инфраструктуры стало для финской компании нерентабельным.

В случае демонтажа российские телекоммуникационные операторы могут лишиться части магистральных каналов, связывающих Россию с европейскими странами. По данным «Россетей», линия уже несколько лет работает в ограниченном режиме. После отключения финского участка российская часть продолжит использоваться во внутренней энергетической системе.

Российские операторы ведут переговоры с финскими компаниями и рассматривают альтернативные маршруты передачи интернет-трафика. Однако их организация может потребовать времени.

Эксперты допускают, что демонтаж инфраструктуры способен временно повлиять на качество связи для части абонентов Северо-Западного федерального округа России. При этом Финляндия не является единственным транзитным направлением. Трафик также можно перенаправить через Беларусь, страны Балтии и подводные кабели в Балтийском море.

Вывод участка из эксплуатации сократит возможности операторов по резервированию сети и потребует изменения маршрутизации международного трафика. При нехватке пропускной способности на западном направлении компаниям придётся активнее использовать восточные каналы.

По данным открытых источников, через Финляндию может проходить до 70% международного интернет-трафика между Россией и западными странами. На опорах, которые планирует демонтировать Fingrid, размещено около трети действующих линий связи между Россией и Финляндией.

На этом фоне в России также предложили популяризировать добровольный отказ от интернета и гаджетов. Отдельные депутаты Государственной думы выступили за развитие живого общения, подчеркнув, что речь идёт не о запрете доступа к сети, а об изменении цифровых привычек граждан.

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