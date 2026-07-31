В МВД успокоили казахстанских водителей старше 65 лет и объяснили новые правила





Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев выступил с доступным разъяснением порядка прохождения обязательного медицинского осмотра для водителей старше 65 лет. Поводом стали многочисленные вопросы граждан после сообщений о предстоящих изменениях.

По его словам, обязательный медосмотр для этой категории водителей не является новой нормой. Он действует в Казахстане с 2014 года. Изменение, которое вступит в силу 25 августа 2026 года, касается только механизма контроля.

Если водитель своевременно не пройдет обязательный медицинский осмотр, действие его водительского удостоверения может быть автоматически временно приостановлено. При этом речь не идет о лишении водительских прав — после прохождения медосмотра их действие будет автоматически восстановлено.

Шынгыс Алекешев также разъяснил, когда необходимо проходить первый обязательный медосмотр. Если человеку только исполнилось 65 лет, обращаться в медицинскую организацию сразу не нужно. Первый медосмотр необходимо пройти к 67 годам. После этого обследование проводится раз в два года — в 69, 71 год и далее.

В связи с этим представитель МВД призвал водителей не создавать ажиотаж и не занимать очереди в медицинских учреждениях раньше времени.

Пройти медосмотр можно как в государственной поликлинике, так и в частной клинике, имеющей соответствующее право на проведение таких обследований. Место регистрации или проживания значения не имеет.

Кроме того, Шынгыс Алекешев опроверг распространившуюся информацию о штрафах за непрохождение медосмотра. Он подчеркнул, что отдельного штрафа законодательством не предусмотрено. Единственным последствием станет временное приостановление действия водительского удостоверения до прохождения медицинского обследования.

По словам официального представителя МВД, в первое время после вступления изменений в силу сотрудники патрульной полиции будут прежде всего разъяснять новые требования и предупреждать водителей, предоставляя им возможность пройти медосмотр.

Если водитель уже прошел обследование, но сведения еще не успели появиться в электронной базе, достаточно предъявить сотруднику полиции бумажную медицинскую справку. После этого информация будет внесена в систему.

В завершение официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев призвал граждан не доверять слухам и пользоваться только официальными источниками информации, отметив, что ведомство продолжит разъяснять все изменения простым и понятным языком.

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