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В автобусах Костаная перестанут принимать банковские карты: названы сроки ограничения

— Сегодня, 10:32
Изображение для новости: В автобусах Костаная перестанут принимать банковские карты: названы сроки ограничения

alau.kz


В Костанае временно ограничат один из способов оплаты проезда в городских и пригородных автобусах.

С 4 по 15 августа из-за технических работ в системе оператора электронной оплаты пассажиры не смогут рассчитываться за проезд банковскими картами.

При этом останутся доступны другие способы оплаты: транспортной картой, через QR-коды банков второго уровня, а также с помощью СМС-сообщения на номер 2505.

Пассажирам рекомендуют заранее выбрать удобный альтернативный способ оплаты.



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