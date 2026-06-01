В автобусах Костаная перестанут принимать банковские карты: названы сроки ограничения

В Костанае временно ограничат один из способов оплаты проезда в городских и пригородных автобусах.
С 4 по 15 августа из-за технических работ в системе оператора электронной оплаты пассажиры не смогут рассчитываться за проезд банковскими картами.
При этом останутся доступны другие способы оплаты: транспортной картой, через QR-коды банков второго уровня, а также с помощью СМС-сообщения на номер 2505.
Пассажирам рекомендуют заранее выбрать удобный альтернативный способ оплаты.
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