Казахстанцам дали три дня отпуск с условием





С 28 июля в Казахстане начали действовать обновлённые правила проведения профилактических медицинских осмотров и скринингов. Изменения уточнили перечень обследований, возрастные категории пациентов и гарантии для работающих граждан, сообщает inbusiness.kz.

Новые правила разъяснила заведующая отделением профилактики и социально-психологической помощи Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Минздрава РК Азиза Каирова.

Скрининг — право, а не обязанность

Прохождение профилактического обследования остаётся добровольным. Казахстанцы самостоятельно принимают решение после получения информации от медицинского работника.

«Прохождение профилактических осмотров и скринингов является правом гражданина, а не его юридической обязанностью», — подчеркнула Азиза Каирова.

За отказ от обследования не предусмотрена административная, уголовная, дисциплинарная или другая ответственность. Он также не может стать причиной отказа в плановой медицинской помощи или выдаче справок для управления автомобилем и владения оружием. Работодатель не вправе отстранять сотрудника от работы или ограничивать его трудовые права.

Если пациент не хочет проходить скрининг, врач должен объяснить цели обследования и возможные риски позднего выявления заболеваний. После этого оформляется письменный информированный отказ, который вносится в медицинскую информационную систему и карту пациента.

До трёх оплачиваемых дней на обследование

Работающие казахстанцы имеют право получить до трёх рабочих дней социального отпуска в течение года для прохождения скрининга. На этот период за сотрудником сохраняются должность и средняя заработная плата.

Работнику необходимо заранее уведомить работодателя, согласовать дни отсутствия, а затем предоставить подтверждение из поликлиники.

Отдельного штрафа за отказ отпустить сотрудника на скрининг нет. Однако такие действия могут расцениваться как нарушение трудового законодательства. Обращения по таким фактам рассматривают органы государственной инспекции труда.

Какие обследования доступны бесплатно

В рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи независимо от статуса в системе ОСМС проводятся скрининги:

– заболеваний системы кровообращения;

– вирусных гепатитов В и С;

– рака молочной железы;

– рака шейки матки;

– колоректального рака;

– рака лёгких.

Скрининг для раннего выявления цереброваскулярных заболеваний проводится в системе ОСМС. Для его прохождения необходим действующий статус застрахованного.

Скрининг сердца, диабета и глаукомы

Мужчины и женщины в возрасте от 40 до 76 лет могут проходить обследование раз в два года. Исключение составляют пациенты, уже находящиеся под наблюдением из-за ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета или глаукомы.

В программу входят анкетирование, расчёт индекса массы тела, измерение артериального и внутриглазного давления, а также анализы крови на липидный спектр и гликированный гемоглобин. При наличии показаний назначаются электрокардиография и консультация офтальмолога.

Диагностика сосудов головного мозга

Обследование предусмотрено для мужчин в возрасте от 50 до 76 лет один раз в два года при наличии статуса в системе ОСМС. Речь идёт о пациентах, которые не состоят на учёте с цереброваскулярными заболеваниями.

Первый этап включает УЗИ сосудов шеи и приём терапевта или врача общей практики. При выявлении отклонений пациента направляют к сосудистому хирургу.

Скрининг рака молочной железы

Женщины от 40 до 76 лет могут проходить обследование раз в два года. На первом этапе проводится маммография с повторным чтением снимков специалистами онкологического центра.

Если выявлены подозрительные изменения, назначаются дополнительные исследования, в том числе УЗИ, прицельная маммография и биопсия. После этого пациентку консультирует онколог, маммолог или онколог-хирург.

Скрининг рака шейки матки

Скрининг проводится среди женщин от 30 до 74 лет один раз в четыре года. Первичное обследование включает ПАП-тест методом жидкостной цитологии.

При обнаружении изменений пациентку направляют к акушеру-гинекологу. По показаниям могут быть назначены кольпоскопия, биопсия и гистологическое исследование.

Скрининг колоректального рака

Мужчины и женщины в возрасте от 50 до 76 лет проходят обследование раз в два года. Сначала проводится анализ кала на скрытую кровь.

При положительном результате пациента направляют на видеоколоноскопию. При необходимости во время процедуры берут материал для гистологического исследования, после чего проводится консультация онколога.

Новые методы выявления рака лёгких и гепатитов

Одним из нововведений стало применение низкодозной компьютерной томографии для раннего выявления рака лёгких. Она позволяет обнаруживать новообразования на ранних стадиях. В группу риска пациентов включают по результатам анкетирования и сведениям из медицинской карты.

Для выявления вирусных гепатитов В и С предусмотрены экспресс-тесты, которые можно проводить в амбулаторных условиях.

Как поликлиники будут контролировать прохождение обследований

Если пациент не завершил обследование после первого этапа, поликлиника должна повторно связаться с ним. Для этого предусмотрены SMS-уведомления и звонки из кол-центров.

Штрафов для руководителей поликлиник за невыполнение планов по охвату населения скринингами не предусмотрено. Однако эти показатели влияют на рейтинг медицинской организации и учитываются Фондом социального медицинского страхования при финансовом контроле.

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