Управление здравоохранения Костанайской области просит у бюджета денег для решения проблемы дефицита врачебных кадров. Дело в том, что сейчас дополнительные деньги получают те, кто приехал работать в села — это 1,5 млн тенге. Для городских врачей этого не предусмотрено, поэтому чиновники хотят включить новую статью расходов, а это выплата в 1 млн тенге, и для них, сообщает alau.kz

В течение уже не одного года Костанайская область пытается решить проблему дефицита медицинских кадров. В нашей области показатель обеспеченности врачами по стране один из самых низких. Область нуждается в профессиональных анестезиологах и реаниматологах, акушерах-гинекологах, неонатологах, кардиологах, невропатологах, онкологах, фтизиатрах и психиатрах. В общем, не хватает, 423 врача, из которых 86 мест на селе. При этом наблюдается и нехватка средних медработников — область нуждается в пятистах специалистах.

«С начала августа в область прибыло 181 врачей, 165 выпускники и 16 опытных врачей. В город — 141 специалист, 77 в Костанай, 63 в села, еще 40 человек»,- говорит заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела Бексултанова.

При этом, как отмечают специалисты, с прошлого года в регионе запустили программу поддержки для приезжающих врачей. Им выплачивается подъемные в размере 70 МРП, а тем, кто приезжает в село подъемные — 1,5 млн тенге. Среди главных проблем, чиновники называют, отсутствие жилья. Но депутаты областного маслихаты высказывают сомнения по этому поводу. К примеру, в селе Ершовка потенциального врача уже не один месяц ждет дом, но медика все равно нет.

Чиновники от здравоохранения обещали селу с медиком помочь. Помимо этого управление здравоохранение обратилось к областному маслихату с просьбой — включить в бюджете региона еще одну статью расходов на выплаты подъемы в размере 1 млн тенге приехавшим врачам в город, так как сейчас подъемные в размере 1,5 млн тенге получают лишь медики приехавшие в села. Вопрос решается.

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