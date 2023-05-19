Костанайскую башню с часами и дома прилегающие к ней ждет капремонт

Многоэтажки по проспекту Аль-Фараби и улице Байтурсынова, были построены в 60- и 70 -годах, а сама башня пристроена позже — в конце 80-ых, как архитектурная вставка между ними. В этом году, впервые за долгое время, эти здания ждет капитальный ремонт с сохранением всех исторических элементов.

Часы менять не будут.

«Кровля там вы видите сами она уже исчерпала уже свой срок. Сейчас по современным требования по энергоэффективности дома утепляются, этот дом будет утеплен и отделан улучшенной штукатуркой именно 55 и Аль-Фараби 77, дома стыкуются, где у нас башня», — говорит руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Радик Искалиев.

По словам чиновников, уже отвержден проект и цвета преображения символа областного центра. Нижняя часть здания будет терракотовой, верхняя — светлого, песочного цвета. За годы своего существования башня не раз меняла свой цвет. Она была и бежевой, и ярко-розовой, и бежево-голубой. Кстати, в выбранные цвета — терракота и песочный, планируют покрасить и дом напротив Аль-Фараби 77 — это Баймагаметова 162, но пока по нему готовится только техобследование.

«Вообще, по городу Костанай, в рамках программы придания единого архитектурного облика городу Костанаю, разрабатывается единая концепция вот именно по цветовой гамме, эта работа сейчас продолжается. На сегодня разработаны 6 ПСД на основании технического обследования этих домов, которым было рекомендовано данные дома сделать капитальные ремонты», — говорит Радик Искалиев.

На эти шесть домов уже выделены деньги — это 776 млн тенге. Новые, выбранные цвета единой концепции, появятся и на домах Аль-Фараби 43 и 38, Толстого 51, Чернышевского 111. На саму башню и ремонт двух прилегающих домов по Байтурсынова и Аль-Фараби направляется 174 млн тенге. Помимо этого готовятся ПСД еще по 17 многоэтажкам.

По данным представителей акимата, сейчас идет определение подрядчика, который займется капитальным ремонтом. Завершить работы планируется по плану через 4 месяца, значит, костанайцы должны будут увидеть башню в новом облике не раньше середины сентября.

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