Крупный пожар прокомментировали в ДЧС Костанайской области

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, 9 мая в 17:23 на окраине Костаная произошло загорание камыша вдоль реки Тобол.
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В последующем, огонь перекинулся на два жилых дома частного сектора по улице Набережная.
Локализации и ликвидации еще нет.
Пожарные работают на месте. Жертв и пострадавших нет.
Задействованы 10 единиц техники и 60 человек личного состава.
НГПС АО «КТЖ» (1 ед. тех. и 4 чел.), Костанай Су (3 ед.тех. и 3 чел.), ГККП «КТЭК» (1 ед. тех. и 1 чел.). ЗТЭК (1 ед. техники)
ИТОГО: АЦ-10 ед. техники ДЧС, Для подвоза воды на месте работают: 6 ед.техники.
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