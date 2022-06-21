Кто может обратиться в МФО

Время от времени у всех возникают ситуации, когда деньги нужны срочно. Самый быстрый способ их получить — оформить микрокредит. Микрокредитование — это современный сервис, дающий возможность взять необходимую сумму в быстро и при минимальном наборе документов. Микроредиты в МФО имеют неоспоримое преимущество перед банковскими. Оформление банковского кредита занимает значительно больше времени. Кроме того, банк предъявляет более высокие требования к трудоустройству клиента, его заработной плате, залогу, кредитной истории и т.п. Процент отказов в кредитовании в банках значительно выше, чем в МФО.

R-Finance — одна из ведущих микрофинансовых организаций Республики Казахстан, более пяти лет предоставляющая микрокредиты под залог автомобилей, спецтранспорта и коммерческих авто. Отдельным направлением деятельности R-Finance является автокредитование.

Кто может стать клиентом МФО?

Клиентом R-Finance может стать частное лицо гражданин Республики Казахстан в возрасте от 18 до 65 лет, являющийся владельцем автотранспорта. Также R-Finance предоставляет микрокредит под залог авто бизнес-клиентам для увеличения оборотного капитала. По этому направлению возможны три варианта пакетов услуг в зависимости от условий кредитования.

Порядок оформления микрокредита в R-Finance

Чтобы оформить микрокредит, необходим минимум документов:

удостоверение личности или паспорт;

свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт);

согласие супруги (или супруга) на оформление микрокредита, если заемщик находится в браке.

Оценка залогового автомобиля осуществляется бесплатно в филиале компании.

Почему оформление микрокредита без документов незаконно

Законность деятельности R-Finance подтверждена наличием государственной лицензии. Соответствие услуг МФО R-Finance требованиям качества и безопасности, подтверждено наличием сертификата. Действуя в правовом поле, ни одна МФО не имеет права выдавать микрокредит без документов.

МФО, которые требуют один документ

Всемирная паутина пестрит сомнительными предложениями по оформлению микрокредитов всего по одному документу. Доверчивым клиентам обещают за 5 минут по одному удостоверению личности возможность взять в кредит огромную сумму. Если вы столкнулись с таким предложением, будьте уверены — перед вами мошенники. Оформляя микрокредит, рекомендуем всегда проверять наличие разрешительных документов на деятельность МФО, наличие компании в государственных реестрах, и, наконец, прочитать отзывы о компании в интернете. Не дайте мошенникам себя обмануть!

R-Finance — лидер в сфере микрокредитования в Республике Казахстан. Компания придерживается высоких стандартов качества обслуживания и индивидуального подхода к каждому клиенту. R-Finance обладает рядом существенных преимуществ на рынке финансовых услуг:

широкий перечень предоставляемых услуг: кредитование под залог авто, автокредитование, рефинансирование ранее выданных кредитов;

оперативное оформление договора и получение денег в течение одного часа;

рассмотрение заявок 24/7;

право вождения автомобиля остается у владельца;

отсутствие скрытых комиссий;

минимальный пакет документов (нет необходимости предоставлять справку о доходах, ИИН и др.);

отсутствие требований к трудоустройству и кредитной истории;

не нужен поручитель для оформления договора;

срок кредитования от одного дня до двух лет;

возможность досрочного погашения без штрафов;

доступен любой способ получения денег — наличные, перевод на расчетный счет, перевод на банковскую карту.

Лучшим показателем успеха R-Finance служат отзывы довольных клиентов. За 5 лет работы услугами компании воспользовались более 20000 автовладельцев. Причем 60% из них обращались за услугами повторно. Это ли не показатель высочайшей оценки сервиса?! Часть клиентов, воспользовавшись услугами R-Finance, осуществили свою мечту стать владельцами собственного бизнеса, использовав микрокредит в качестве начального капитала.

Оставьте заявку на микрокредит онлайн. Сотрудники R-Finance свяжутся с вами в кратчайшие сроки и помогут оформить все необходимые документы.

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