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Куплю рубль. Жительница Костанайской области попалась на уловки мошенников

Сотрудниками полиции района Б.Майлина раскрыт факт мошенничества, совершенный с помощью мессенджера WhatsApp.

Жительница районного центра обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники при обмене денег. Дело в том, что женщина собиралась поехать в отпуск в Россию. Для обмена тенге на рубли она обратилась в банк, но нужной суммы там не оказалось, необходимо было подождать.

Женщина решила ускорить процесс и по совету подруги вступила в группу в WhatsApp «Куплю рубль». Здесь она списалась с мужчиной, имя которого она не знала и договорилась купить 100 тыс. рублей по выгодному курсу. Далее, следуя простой инструкции, она перечислила нужную сумму в тенге на карту неизвестного и стала ждать поступления денег в ответ на карту ее дочери, которая живет в соседнем государстве.

— Сразу после обращения потерпевшей в полицию, было начато досудебное расследование по статье 190 ч 4. УК РК «Мошенничество, совершенное с помощью информационных систем».

Подозреваемый был установлен после проведения необходимых оперативно-следственных и розыскных мероприятий. Им оказался житель поселка Качар, который завладел суммой более 390 тыс. тенге., — прокомментировал старший следователь Евгений Обертынский.

В настоящее время деньги возвращены потерпевшей, которая выразила благодарность полиции за оперативное раскрытие преступления.

Полиция в очередной раз предупреждает: для того, чтобы не стать жертвой мошенников необходимо не доверять сомнительным сделкам с незнакомыми людьми, которые сулят сиюминутную выгоду.

Будьте внимательными и бдительными, — отмечают в полиции.

В ходе расследования было также установлено, что и в самом чате в который вступила женщина, не раз говорилось о действиях мошенников. Но эту информацию потерпевшая проигнорировала.

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