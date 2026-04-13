Квартира без накоплений: как работает ипотека без взноса

При оформлении ипотеки первоначальный взнос считается обязательным. В банках второго уровня он составляет в среднем от 15 до 30% стоимости жилья, в Отбасы банке — до 50%, передает krisha.kz

Это часть суммы, которую покупатель оплачивает самостоятельно. Для банка наличие взноса — показатель надёжности заёмщика. Чем он выше, тем больше шансов на одобрение и выгоднее условия кредита.

Можно ли взять ипотеку без взноса

Оформить ипотеку без первоначального взноса возможно. Однако в этом случае его заменяют дополнительным залогом.

Такие программы предлагают банки второго уровня, тогда как в Отбасы банке подобная схема не применяется.

Как это работает

При подаче заявки заёмщик предоставляет банку не только приобретаемую квартиру, но и дополнительную недвижимость в качестве залога.

Это может быть:

— квартира

— частный дом

— комната в общежитии

Не подходят дачи, кладовые, парковочные места и коммерческие помещения.

После оценки имущества банк определяет сумму кредита — как правило, это 70–90% от стоимости залога. Например, если недвижимость оценили в 40 млн тенге, сумма ипотеки может составить от 28 до 36 млн.

При этом под обременением оказываются сразу два объекта — приобретаемое жильё и дополнительный залог.

Кто может предоставить залог

Залоговая недвижимость может принадлежать не только заёмщику, но и третьим лицам — родственникам или знакомым.

В этом случае собственник становится созаёмщиком и несёт полную ответственность по кредиту. Если выплаты прекратятся, банк вправе реализовать оба объекта для погашения задолженности.

Осторожно: «серые» схемы

Эксперты предупреждают о рисках при использовании так называемых схем «ипотеки без первоначального взноса», которые активно предлагают в интернете.

Суть таких схем — искусственное завышение стоимости недвижимости через оценщика. Заёмщик получает кредит, как будто уже внёс первоначальный взнос, хотя фактически этого не было.

Однако это связано с серьёзными рисками:

— услуги посредников могут стоить до 10% от суммы кредита

— банк может отклонить сделку

— деньги за «помощь» не возвращаются

— возможны санкции вплоть до попадания в чёрный список

Кроме того, банки усилили контроль: первоначальный взнос должен проходить через банковские счета или подтверждаться документально.

Вывод

Ипотека без первоначального взноса возможна, но требует дополнительного залога и несёт повышенные риски. Специалисты советуют использовать только законные механизмы и внимательно оценивать свои финансовые возможности.