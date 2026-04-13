Бездомные собаки в Костанае: будет проведена акция «Зелёный коридор»

Жительница района Костанай-2 Ирина Невздоймина живёт здесь с 2011 года и отмечает, что количество бездомных собак в округе с каждым годом увеличивается.

По её словам, среди животных есть как спокойные, так и агрессивные.

«Есть и злые, есть добрые. Но больше, наверное, покинутых, которые нуждаются в опеке. Бывают и случаи нападений — возле школы, например, бегают собаки, и говорят, что они кидались на людей», — рассказала она.

Коллективное обращение и реакция властей

В городском акимате сообщили, что жители района направили коллективное обращение, собрав 168 подписей с просьбой организовать отлов бездомных животных.

В ответ власти начали комплексную работу. Однако сначала решили разобраться с домашними животными, находящимися на самовыгуле.

Рейды и первые нарушения

В ходе проверок рабочая группа, в которую вошли полицейские, ветеринары и сотрудники акимата, выявила большое количество домашних собак без присмотра владельцев.

Именно поэтому район Костанай-2 станет первой площадкой для проведения акции «Зелёный коридор».

Чипирование и вакцинация

В рамках акции в районе установят специальные палатки с ветеринарами. Они будут проводить чипирование животных и вносить данные в базу «Танба».

Как сообщила представитель акимата Мира Казкеева, стоимость чипирования составит около 2000 тенге.

При этом вакцинация от бешенства будет проводиться бесплатно.

Когда пройдёт акция

Палатки развернутся 18 апреля возле школы №122 и будут работать с 10:00 до 18:00.

Привить и чипировать питомца сможет любой желающий.

Ответственность владельцев

После завершения акции работа продолжится. Власти планируют усилить контроль и привлекать к ответственности владельцев, которые не следят за своими животными.

В акимате подчёркивают, что меры направлены на снижение числа бездомных собак и повышение безопасности жителей.