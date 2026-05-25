В колонии Костанайской области 35 осуждённых оканчивают 11 класс





В учреждении №38, подведомственном Департамент уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, 35 осуждённых завершили обучение в 11 классе.

Сейчас выпускники готовятся к сдаче итоговых экзаменов. После прохождения государственной аттестации они получат аттестаты о среднем образовании.

В учреждении отмечают, что получение образования играет важную роль в социальной адаптации осуждённых и помогает им пересмотреть жизненные ценности.

По словам сотрудников учреждения, для многих заключённых это возможность начать новую страницу жизни, получить знания и сделать шаг к будущему после освобождения.

На трассах Костанайской области устанавливают новые дорожные знаки Сотрудники административной полиции проводят анализ аварийности на загородных автодорогах Костанайской области и принимают дополнительные меры...