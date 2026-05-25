«До мурашек»: вальс выпускников с мамами и папами растрогал зрителей в селе Костанайской области

Трогательный последний звонок прошёл в Джангильдинской общеобразовательной школе Мендыкаринского района. Особенно жителей села Молодёжное растрогал вальс выпускников вместе с родителями.
В этом году школу окончили семь выпускников: пять учеников с русским языком обучения и двое — с казахским.
Во время праздника выпускники пригласили на вальс своих мам и пап. Многие зрители не смогли сдержать эмоций, наблюдая за тем, как дети прощаются со школьной жизнью вместе с самыми близкими людьми.
Жители села отмечают, что такие искренние и душевные моменты особенно ценны для небольших сельских школ, где ученики, родители и педагоги становятся одной большой семьёй.
Последний звонок в школе прошёл в тёплой и очень эмоциональной атмосфере.
«Я не могу понять»: Жундубаев резко высказался о маршруте №120
"Отпускаю своих детей": учитель не сдержала слёз на последнем звонке в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.