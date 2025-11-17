На трассах Костанайской области устанавливают новые дорожные знаки

Сотрудники административной полиции проводят анализ аварийности на загородных автодорогах Костанайской области и принимают дополнительные меры для повышения безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Так, на республиканской трассе КАЗ-03 «Астана – Сарыколь – Костанай – Карабалык – граница РФ» устанавливают дорожные знаки «Начало населённого пункта» возле сёл Успеновка и Арман.
Как сообщили в полиции, необходимость таких мер связана с аварийной обстановкой на данных участках дороги. В частности, в 2025 году рядом с селом Арман были зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия с погибшими.
Аналогичные дорожные знаки уже установили и на автодороге «Костанай – Карабутак» возле села Кунай.
В полиции пояснили, что новые знаки должны своевременно информировать водителей о въезде в населённый пункт и необходимости снизить скорость со 100 до 60 километров в час.
По мнению правоохранителей, это позволит повысить безопасность местных жителей и пешеходов, а также снизить риск ДТП на участках трасс, проходящих через населённые пункты.
Полицейские призывают водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофоров.
«Я не могу понять»: Жундубаев резко высказался о маршруте №120
«До мурашек»: вальс выпускников с мамами и папами растрогал зрителей в селе Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.