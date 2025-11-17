На трассах Костанайской области устанавливают новые дорожные знаки





Сотрудники административной полиции проводят анализ аварийности на загородных автодорогах Костанайской области и принимают дополнительные меры для повышения безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Так, на республиканской трассе КАЗ-03 «Астана – Сарыколь – Костанай – Карабалык – граница РФ» устанавливают дорожные знаки «Начало населённого пункта» возле сёл Успеновка и Арман.

Как сообщили в полиции, необходимость таких мер связана с аварийной обстановкой на данных участках дороги. В частности, в 2025 году рядом с селом Арман были зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия с погибшими.

Аналогичные дорожные знаки уже установили и на автодороге «Костанай – Карабутак» возле села Кунай.

В полиции пояснили, что новые знаки должны своевременно информировать водителей о въезде в населённый пункт и необходимости снизить скорость со 100 до 60 километров в час.

По мнению правоохранителей, это позволит повысить безопасность местных жителей и пешеходов, а также снизить риск ДТП на участках трасс, проходящих через населённые пункты.

Полицейские призывают водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофоров.

