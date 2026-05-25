«Я не могу понять»: Жундубаев резко высказался о маршруте №120





Аким Костанай Марат Жундубаев вновь высказался по поводу автобусного маршрута №120, который соединяет Костанай и Рудный.

На совещании глава города заявил, что не понимает, почему городской маршрут должен возить пассажиров «от базара до базара».

— Почему 120-й маршрут должен с рынка «Бак-Бак» в Рудном возить до «Гиппократа»? Людям это удобно, говорят: «Люди просят». Но есть и другие жители, у которых вообще нет автобусного сообщения, — отметил аким.

В качестве примера он привёл жителей улицы Речная и Северо-Западного района, где, по его словам, существуют проблемы с транспортным обеспечением.

Марат Жундубаев подчеркнул, что между Костанаем и Рудным уже действует схема «Автовокзал — Автовокзал», которая существует ещё с советских времён.

— Как получилось, что город начал возить от базара до базара, я не могу понять, — сказал глава города.

По словам акима, сам перевозчик ранее также признавал, что такая схема работы маршрута является неправильной.

