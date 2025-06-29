Wildberries и Ozon начнут блокировать часть товаров





С июня российские маркетплейсы ужесточат правила продажи некоторых категорий товаров. Из ассортимента могут исчезнуть отдельные гаджеты, медицинские изделия, БАДы и продукция без необходимых документов, передает inbusiness.kz

По словам экспертов, усиление контроля связано с требованиями безопасности и повышением ответственности площадок за товары продавцов.

Под ограничения могут попасть устройства, которые могут считаться средствами скрытого наблюдения, медицинская техника без регистрации, товары без маркировки и продукция сомнительного происхождения.

Юристы отмечают, что маркетплейсы будут обязаны тщательнее проверять документы продавцов. При отсутствии подтверждений карточки товаров могут блокировать.

Эксперты считают, что крупные площадки постепенно переходят к более жёсткому контролю ассортимента, чтобы избежать штрафов и претензий со стороны надзорных органов.

