Через Триатлон парк и Kostanay Plaza: в Костанае появится маршрут №6





В Костанае с 1 июня начнёт работу новый автобусный маршрут №6. Об этом на совещании сообщил аким города Марат Жундубаев.

По его словам, обслуживать маршрут будет местная компания ПК «Альтаир». Новый маршрут охватит район Триатлон парка, выезд со стороны улицы Красный кузнец, центральную часть города, областную больницу, ТЦ Kostanay Plaza и бассейн олимпийского резерва.

Протяжённость маршрута составит 17,9 километра. На линии предусмотрено 40 остановок, а пока пассажиров будут перевозить два автобуса.

Как отметил аким, первые два месяца маршрут будет работать в пилотном режиме. В это время специалисты будут изучать пассажиропоток и предложения жителей.

По итогам мониторинга схему движения могут скорректировать — сократить или добавить остановки, а также внести другие изменения в маршрут.

