Через Триатлон парк и Kostanay Plaza: в Костанае появится маршрут №6

В Костанае с 1 июня начнёт работу новый автобусный маршрут №6. Об этом на совещании сообщил аким города Марат Жундубаев.
По его словам, обслуживать маршрут будет местная компания ПК «Альтаир». Новый маршрут охватит район Триатлон парка, выезд со стороны улицы Красный кузнец, центральную часть города, областную больницу, ТЦ Kostanay Plaza и бассейн олимпийского резерва.
Протяжённость маршрута составит 17,9 километра. На линии предусмотрено 40 остановок, а пока пассажиров будут перевозить два автобуса.
Как отметил аким, первые два месяца маршрут будет работать в пилотном режиме. В это время специалисты будут изучать пассажиропоток и предложения жителей.
По итогам мониторинга схему движения могут скорректировать — сократить или добавить остановки, а также внести другие изменения в маршрут.
Wildberries и Ozon начнут блокировать часть товаров
"Костанаю он не нужен, он нужен Рудному": Марат Жундубаев высказался о маршруте №120
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.