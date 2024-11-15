Маркетплейсы отказываются от бесплатных возвратов





Покупателям онлайн-магазинов в России и странах СНГ придётся внимательнее относиться к заказам. Маркетплейсы обсуждают постепенный отказ от полностью бесплатных возвратов товаров, передает inbusiness.kz

Речь идёт о том, что расходы на обратную доставку всё чаще будут перекладывать на клиентов. Особенно это касается одежды и обуви, где покупатели нередко заказывают сразу несколько размеров, а затем возвращают большую часть товаров.

Эксперты отмечают, что каждый возврат — это дополнительные расходы на упаковку, транспортировку, проверку товара и повторное размещение на складе. В некоторых случаях стоимость обратной доставки почти равна цене самого товара.

При этом право отказаться от интернет-покупки в течение семи дней сохраняется. Однако маркетплейсы смогут удерживать стоимость обратной доставки, если это заранее указано в правилах сервиса.

