Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом

— Сегодня, 11:17
Фотография Натальи Луговской/alau.kz


С 27 по 29 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению Президента Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров главы государств планируют обсудить текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнёрства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

28 мая с участием лидеров стран — членов Евразийский экономический союз состоится Евразийский экономический форум.

29 мая пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета.



