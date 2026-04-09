



С 27 по 29 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению Президента Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров главы государств планируют обсудить текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнёрства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

28 мая с участием лидеров стран — членов Евразийский экономический союз состоится Евразийский экономический форум.

29 мая пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета.

