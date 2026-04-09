Свой лимит на общую сумму займов появится у каждого казахстанца

В Казахстане планируют ужесточить условия кредитования. Национальный банк намерен ввести коэффициент совокупного долга, который будет определять максимальную сумму займов для каждого гражданина в зависимости от его официальных доходов, передает ktk.kz
Новый механизм предполагает, что общий объем кредитов казахстанца не сможет превышать установленный лимит, рассчитанный на основе его доходов за несколько лет. При этом в расчет будут включать все финансовые обязательства: ипотеку, автокредиты, рассрочки, потребительские и микрозаймы.
Как пояснили в Нацбанке, коэффициент совокупного долга отражает уровень задолженности заемщика по отношению к его годовому доходу. Высокий показатель, по мнению регулятора, свидетельствует о серьезной долговой нагрузке и риске неплатежеспособности.
Эксперты отмечают, что нововведение особенно может затронуть граждан с неофициальными доходами и самозанятых, поскольку при оценке платежеспособности будут учитывать именно подтвержденный заработок.
Экономисты считают, что ужесточение правил может снизить объемы потребительского кредитования и повлиять на рынок недвижимости. По их словам, уменьшение числа одобренных займов способно привести к снижению покупательской активности и замедлению продаж жилья.
В Нацбанке уверены, что новые меры помогут сократить долговую нагрузку населения и снизить количество проблемных заемщиков. Ввести коэффициент совокупного долга планируют с января 2027 года.
