Мужчина выстрелил в игравшего на саксофоне мальчика





В Санкт-Петербурге задержали 38-летнего мужчину после происшествия, в котором пострадал 11-летний мальчик, передает rus.baq.kz

Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина, предположительно, выстрелил из окна квартиры по ребенку, игравшему на саксофоне во дворе.

По предварительной информации, пуля из пневматического оружия попала мальчику в щеку и застряла в области подбородка. Ребенка доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По данным СМИ, задержанным оказался уроженец Казахстана Айтжан Смагулов. Сообщается, что с 2021 года он работал во вспомогательной труппе Мариинский театр.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

