Прыжок в воду закончился трагедией: в Костанайской области погиб подросток





Подросток утонул в районе «Скалки» в Лисаковске. По информации очевидцев, трагедия произошла сегодня на реке в месте, где несовершеннолетние часто прыгают в воду со скал.Об этом сообщает аккаунт @Лисаковск лайф.

Жителям в очередной раз напоминают об опасности необорудованных мест для купания. Специалисты отмечают, что даже знакомые водоёмы могут представлять серьёзную угрозу, особенно для детей и подростков.

Спасатели и полиция призывают родителей проводить с детьми профилактические беседы и не оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды.

Без электричества: предупреждение для костанайцев В Костанае с 25 по 29 мая пройдут плановые ремонтные работы на воздушных линиях и...

Ужесточат контроль за освидетельствованием водителей в РК Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова поручила организовать масштабную проверку региональных наркологических центров после жалоб на...

Лимит на кредиты вводят в Казахстане Национальный банк Казахстана планирует с 1 января 2027 года установить предельное значение коэффициента долга к...