Прыжок в воду закончился трагедией: в Костанайской области погиб подросток

Подросток утонул в районе «Скалки» в Лисаковске. По информации очевидцев, трагедия произошла сегодня на реке в месте, где несовершеннолетние часто прыгают в воду со скал.Об этом сообщает аккаунт @Лисаковск лайф.
Жителям в очередной раз напоминают об опасности необорудованных мест для купания. Специалисты отмечают, что даже знакомые водоёмы могут представлять серьёзную угрозу, особенно для детей и подростков.
Спасатели и полиция призывают родителей проводить с детьми профилактические беседы и не оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды.
