Оптовые цены на продукты в Казахстане продолжают расти

В Казахстане продолжается рост оптовых цен на продукты питания. По данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года они оказались на 13,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, передает lsm.kz
Наиболее заметно подорожала продукция отечественного производства — сразу на 21%. Товары из стран СНГ выросли в цене на 7,2%, а импорт из других государств — на 1,1%.
Самый высокий рост оптовых цен зафиксирован в Атырауской области — 34,8%. Далее следуют Актюбинская область (25%), область Ұлытау (12,5%), Алматинская (11,5%), Акмолинская (10,8%) и область Жетысу (10,6%).
Среди продуктов питания сильнее всего за год подорожали кондитерские изделия из сахара — на 22,8%, соль — на 22,4%, а также мясо и мясо птицы — на 20,6%.
Значительный рост цен также отмечен на пряности и специи (+17,3%), переработанные овощи, фрукты и орехи (+17,2%), крупы (+16,9%), молочную продукцию (+14,2%), кофе (+13%) и яйца (+12,7%).
Кроме того, выросли оптовые цены на колбасные изделия и мясные консервы (+10,3%), рыбу (+9,5%), напитки (+9%), хлебобулочные изделия (+8%), соусы, уксус и дрожжи (+7,9%), шоколад (+7,6%) и растительные масла (+7,2%).
Менее заметно подорожали мука (+5,6%), макаронные изделия (+4,8%), свежие овощи (+2,5%) и фрукты (+0,2%).
Единственным продуктом, который за год стал дешевле на оптовом рынке, оказался картофель. Его стоимость снизилась на 11,4%.
Коммерция вместо жилья: в Костанае обнаружили нарушение земельного законодательства
Конфликт матери и дочери в Костанае приняли за массовую драку
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.