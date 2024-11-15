Оптовые цены на продукты в Казахстане продолжают расти





В Казахстане продолжается рост оптовых цен на продукты питания. По данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года они оказались на 13,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, передает lsm.kz

Наиболее заметно подорожала продукция отечественного производства — сразу на 21%. Товары из стран СНГ выросли в цене на 7,2%, а импорт из других государств — на 1,1%.

Самый высокий рост оптовых цен зафиксирован в Атырауской области — 34,8%. Далее следуют Актюбинская область (25%), область Ұлытау (12,5%), Алматинская (11,5%), Акмолинская (10,8%) и область Жетысу (10,6%).

Среди продуктов питания сильнее всего за год подорожали кондитерские изделия из сахара — на 22,8%, соль — на 22,4%, а также мясо и мясо птицы — на 20,6%.

Значительный рост цен также отмечен на пряности и специи (+17,3%), переработанные овощи, фрукты и орехи (+17,2%), крупы (+16,9%), молочную продукцию (+14,2%), кофе (+13%) и яйца (+12,7%).

Кроме того, выросли оптовые цены на колбасные изделия и мясные консервы (+10,3%), рыбу (+9,5%), напитки (+9%), хлебобулочные изделия (+8%), соусы, уксус и дрожжи (+7,9%), шоколад (+7,6%) и растительные масла (+7,2%).

Менее заметно подорожали мука (+5,6%), макаронные изделия (+4,8%), свежие овощи (+2,5%) и фрукты (+0,2%).

Единственным продуктом, который за год стал дешевле на оптовом рынке, оказался картофель. Его стоимость снизилась на 11,4%.

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