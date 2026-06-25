40 пострадавших за неделю: полиция усилила контроль на дорогах Костанайской области





За минувшую неделю в Костанайской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. По данным полиции, в авариях никто не погиб, однако 40 человек получили травмы.

Среди зарегистрированных ДТП — 10 наездов на пешеходов, 10 столкновений автомобилей и четыре опрокидывания транспортных средств.

Для снижения аварийности и повышения безопасности на дорогах в регионе с 11 по 16 июля проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Как сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова, за первые два дня операции полицейские выявили 536 административных правонарушений. В их числе — 9 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения и 209 случаев непристегнутого ремня безопасности.

Кроме того, один водитель был задержан за управление автомобилем, будучи ранее лишенным водительских прав. Еще 22 человека управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения.

Также полицейские выявили три факта употребления наркотических средств. Один из них зарегистрирован в Лисаковске, где мужчину 1987 года рождения доставили в приемный покой городской больницы. Медицинское освидетельствование подтвердило употребление каннабиноидов без медицинских показаний.

Еще один случай произошел в Костанае. В ночь на 12 июля на проспекте Абая сотрудники полиции остановили 51-летнего мужчину, который управлял электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В полиции напомнили, что в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза мопеды, мотовелосипеды и электровелосипеды относятся к механическим транспортным средствам. Поэтому управление ими в состоянии опьянения также влечет административную ответственность.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» продлится в Костанайской области до 16 июля.

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