Коммерция вместо жилья: в Костанае обнаружили нарушение земельного законодательства





В Костанае выявлены случаи использования земельных участков не по целевому назначению. Об этом на аппаратном совещании сообщила руководитель отдела предпринимательства Мира Казкеева.

По ее словам, одним из примеров является объект индивидуального предпринимателя, расположенный по адресу проспект Абая, 108. Земельный участок предназначен для обслуживания объектов жилищной зоны, однако фактически его планируется использовать для коммерческой деятельности с последующей сдачей помещений в аренду.

Как отметила Мира Казкеева, подобное использование земельного участка противоречит требованиям действующего законодательства.

«Такие факты свидетельствуют о необходимости усиления контроля за целевым использованием земельных участков», — подчеркнула руководитель отдела предпринимательства.

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