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После изнурительной жары: на севере Казахстана ожидаются ливни и похолодание

— Сегодня, 12:41
Изображение для новости: После изнурительной жары: на севере Казахстана ожидаются ливни и похолодание

pixabay.com


Жара отступит не везде: на севере Казахстана ожидаются ливни и похолодание, на юге — до +45 градусов.

После продолжительной жары жителей северных регионов Казахстана ждет кратковременная передышка. По данным синоптиков, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут в страну дожди, грозы и понижение температуры.

15 и 16 июля в северных областях местами ожидаются сильные дожди, возможны град и шквалистое усиление ветра. Дневная температура воздуха понизится до комфортных +25…+30 градусов.

В то же время на юге и востоке Казахстана сохранится по-настоящему летний зной. В эти регионы продолжат поступать сухие и жаркие воздушные массы с территории Узбекистана, поэтому осадков здесь практически не ожидается.

По прогнозу, днем воздух на юге страны прогреется до +40…+45 градусов, а на востоке столбики термометров покажут +33…+38 градусов.



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