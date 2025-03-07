Не успеют до 17 июля — ликвидируют: что ждет КСК Костаная





В Костанае продолжается перерегистрация кооперативов собственников квартир (КСК). Из 37 организаций, управляющих 399 многоквартирными жилыми домами, процедуру должны пройти 36 организаций, обслуживающих 391 дом.

Как сообщили в профильном отделе, для разъяснения изменений законодательства и организации переходного процесса специалисты совместно с представителями управляющих организаций провели более 130 собраний с собственниками квартир. Большинство встреч проходит в вечернее время и по выходным, чтобы охватить максимальное число жителей.

По данным на 13 июля 2026 года, пять КСК, обслуживающих 109 многоквартирных домов, уже завершили перерегистрацию. Еще четыре кооператива, в управлении которых находятся 123 дома, подали необходимые документы и ожидают получения уведомления.

В восьми КСК, обслуживающих 98 домов, собрания уже проведены, сейчас они находятся на стадии перерегистрации, которую планируется завершить до 17 июля.

Еще в 11 КСК, управляющих 53 многоквартирными домами, продолжается разъяснительная работа с жильцами и сбор подписей в опросных листах.

Кроме того, восемь КСК, каждое из которых обслуживает по одному дому, планируют ликвидироваться и перейти на форму управления ОСИ.

В отделе напомнили, что если до 17 июля кооперативы не завершат необходимые процедуры, будет инициировано обращение в суд с заявлением о принудительной ликвидации КСК. При этом собственникам квартир в любом случае необходимо определить и выбрать форму управления своим многоквартирным домом.

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