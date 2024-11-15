Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области





По прогнозу, сегодня на севере региона ожидается дождь, а в центральной части области возможны небольшие осадки.

Кроме того, на севере и в центре Костанайской области прогнозируется усиление ветра с порывами до 15–20 м/с.

Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также учитывать погодные условия при поездках и нахождении на открытом воздухе.

Неблагоприятные погодные условия также ожидаются в ряде других регионов Казахстана, где прогнозируются дожди и сильный ветер.

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