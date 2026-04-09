Снизят ли базовую ставку в июле? В Нацбанке сделали заявление

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал возможность дальнейшего снижения базовой ставки, передает lsm.kz
По его словам, окончательное решение будет принято по итогам очередного заседания по денежно-кредитной политике, которое состоится 24–25 июля.
Глава Нацбанка отметил, что инфляция действительно снизилась, однако темпы ее замедления оказались ниже ожидаемых. В июне показатель уменьшился с 10,4% до 10,3% , при этом месячная инфляция превысила прогнозы регулятора.
Дополнительное влияние на ситуацию, по словам Сулейменова, оказывает напряженность на рынках горюче-смазочных материалов в соседних странах, включая Россию, Узбекистан и Кыргызстан. Кроме того, пока неясно, насколько выраженным окажется сезонный эффект снижения цен на плодоовощную продукцию.
«Все эти факторы необходимо тщательно оценить при принятии решения по базовой ставке», — подчеркнул председатель Нацбанка.
Он добавил, что регулятор заинтересован в дальнейшем снижении инфляции, поскольку это могло бы создать условия для уменьшения базовой ставки. Однако делать прогнозы заранее в Нацбанке не считают целесообразным.
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