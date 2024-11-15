Владельцев скота в Костанайской области предупредили о штрафах с 1 сентября





В Костанайской области продолжается работа по идентификации сельскохозяйственных животных. Как отмечают специалисты, точный учет поголовья необходим не только для статистики, но и для обеспечения биологической безопасности региона.

По словам заместителя руководителя областного управления ветеринарии Айнагуль Демежановой, своевременная идентификация животных позволяет оперативно проводить профилактику заболеваний и предотвращать распространение опасных инфекций.

«Современная ветеринария — это уже не только лечение животных, сегодня это система управления рисками. Чем точнее учет, тем эффективнее профилактика заболеваний, тем быстрее можно локализовать возможные очаги инфекции и тем выше уровень биологической безопасности региона», — подчеркнула она.

Учет животных ведется с использованием ушных бирок. В прошлом месяце для Костанайской области закупили более 380 тысяч бирок для всех видов сельскохозяйственных животных. Однако, как отмечают ветеринары, этого недостаточно. С прошлого года специалисты совместно с ветеринарными инспекторами и представителями сельских акиматов проводят подворовые обходы, чтобы сверить фактическое количество животных с данными информационной системы.

Для упрощения учета в регионе внедряется мобильное приложение TortTulik. С его помощью владельцы могут самостоятельно контролировать поголовье, получать электронные ветеринарные паспорта, оформлять сделки купли-продажи, а также сообщать об убое, гибели животных или утере ушных бирок.

В управлении ветеринарии напомнили, что все сведения о сельхозживотных должны быть внесены в государственную систему идентификации. Если к 1 сентября будут выявлены расхождения между фактическим количеством животных и информацией в базе данных, контрольные мероприятия перейдут в стадию административного контроля.

В этом случае владельцев, нарушивших требования законодательства по идентификации и учету животных, будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.

В Казахстане начинается новый этап реформы финансирования здравоохранения В Казахстане стартует следующий этап перехода к новой модели государственного управления финансированием здравоохранения. Об этом...

Браконьеры заплатили 55 млн тенге штрафов с начала года С начала 2026 года в Казахстане выявили около 2,7 тысячи нарушений законодательства в сфере рыболовства....