Владельцев скота в Костанайской области предупредили о штрафах с 1 сентября

В Костанайской области продолжается работа по идентификации сельскохозяйственных животных. Как отмечают специалисты, точный учет поголовья необходим не только для статистики, но и для обеспечения биологической безопасности региона.
По словам заместителя руководителя областного управления ветеринарии Айнагуль Демежановой, своевременная идентификация животных позволяет оперативно проводить профилактику заболеваний и предотвращать распространение опасных инфекций.
«Современная ветеринария — это уже не только лечение животных, сегодня это система управления рисками. Чем точнее учет, тем эффективнее профилактика заболеваний, тем быстрее можно локализовать возможные очаги инфекции и тем выше уровень биологической безопасности региона», — подчеркнула она.
Учет животных ведется с использованием ушных бирок. В прошлом месяце для Костанайской области закупили более 380 тысяч бирок для всех видов сельскохозяйственных животных. Однако, как отмечают ветеринары, этого недостаточно. С прошлого года специалисты совместно с ветеринарными инспекторами и представителями сельских акиматов проводят подворовые обходы, чтобы сверить фактическое количество животных с данными информационной системы.
Для упрощения учета в регионе внедряется мобильное приложение TortTulik. С его помощью владельцы могут самостоятельно контролировать поголовье, получать электронные ветеринарные паспорта, оформлять сделки купли-продажи, а также сообщать об убое, гибели животных или утере ушных бирок.
В управлении ветеринарии напомнили, что все сведения о сельхозживотных должны быть внесены в государственную систему идентификации. Если к 1 сентября будут выявлены расхождения между фактическим количеством животных и информацией в базе данных, контрольные мероприятия перейдут в стадию административного контроля.
В этом случае владельцев, нарушивших требования законодательства по идентификации и учету животных, будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.
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