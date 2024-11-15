В Казахстане начинается новый этап реформы финансирования здравоохранения





В Казахстане стартует следующий этап перехода к новой модели государственного управления финансированием здравоохранения. Об этом сообщили в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС).

В фонде отметили, что первый этап реформы уже завершен. В его рамках была проведена оценка действующей системы финансирования. Во втором полугодии специалисты приступят к созданию новой операционной модели финансового контура.

В рамках реформы планируется внедрить контроль качества медицинской помощи еще до ее оплаты, систему риск-профилирования поставщиков медицинских услуг, автоматизированную проверку финансовых документов, а также продолжить совершенствование нормативной базы.

Председатель ФСМС Гульмира Сабденбек подчеркнула, что главная цель изменений — обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств и сделать систему финансирования здравоохранения более прозрачной.

По ее словам, проект «ОСМС 2.0» станет практическим инструментом реализации реформы. До конца года планируется завершить формирование единого финансового контура, который позволит принимать решения на основе данных, заранее выявлять возможные риски и обеспечить единые правила для всех участников системы обязательного социального медицинского страхования.

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