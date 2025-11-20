Почти 388 млн тенге: в ЕНПФ назвали самого богатого будущего пенсионера Казахстана





В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) раскрыли данные о самых крупных пенсионных накоплениях казахстанцев. По состоянию на 1 июня 2026 года максимальная сумма на обязательном пенсионном счете составила 387,5 млн тенге, передает rus.baq.kz

Самым обеспеченным вкладчиком оказался мужчина в возрасте от 51 до 60 лет. На втором месте — мужчина старше 61 года с накоплениями 180,7 млн тенге. Третью строчку занимает еще один мужчина в возрасте от 41 до 50 лет, который накопил 151,8 млн тенге.

В пятерку самых состоятельных вкладчиков также вошли две женщины. У одной из них, в возрасте от 51 до 60 лет, на счете находится 125,9 млн тенге, у второй, которой от 41 до 50 лет, — 116,7 млн тенге.

В ЕНПФ также сравнили данные с началом года. За первые шесть месяцев лидер рейтинга увеличил свои накопления примерно на 7 млн тенге. В то же время у вкладчика, занимающего второе место, сумма сократилась почти на 2 млн тенге, а обладатель третьего по величине счета увеличил накопления более чем на 6 млн тенге .

Интересной оказалась ситуация с женщинами. Если в начале года в возрастных категориях 41–50 и 51–60 лет ни одна вкладчица не имела накоплений свыше 100 млн тенге, то к июню сразу две женщины вошли в пятерку лидеров.

В ЕНПФ также рассказали о молодых вкладчиках. Среди казахстанцев младше 20 лет лидером стала девушка, на счете которой накоплено 18,6 млн тенге. Самый крупный пенсионный счет среди юношей этой возрастной категории составляет 10,5 млн тенге.

По данным фонда, накопления, превышающие порог минимальной достаточности, сегодня имеют 30 049 человек. Больше всего таких вкладчиков насчитывается среди 41-летних казахстанцев — 1 487 человек.

При этом в ЕНПФ отметили, что не располагают информацией о том, на каких предприятиях работают вкладчики с самыми крупными пенсионными накоплениями.

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