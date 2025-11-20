Браконьеры заплатили 55 млн тенге штрафов с начала года





С начала 2026 года в Казахстане выявили около 2,7 тысячи нарушений законодательства в сфере рыболовства. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Серик Сермагамбетов.

По его словам, нарушителям назначены штрафы на общую сумму около 55 млн тенге, а также изъято свыше 15 тонн незаконно добытой рыбы. В отношении браконьеров продолжаются регулярные рейды, а виновные привлекаются к административной и уголовной ответственности.

В рамках природоохранной акции «Нерест» с начала года составлено 815 административных протоколов, сумма штрафов превысила 16,2 млн тенге, из незаконного оборота изъято 1,9 тонны рыбы.

На водоемах Жайык-Каспийского бассейна, охватывающего Атыраускую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области, традиционно прошла акция «Бекіре». В ходе мероприятий пресечено 1,2 тысячи правонарушений, зарегистрировано 33 материала в Едином реестре досудебных расследований, изъято 840 килограммов рыбы, 134 орудия лова и 25 плавательных и транспортных средств.

Кроме того, с 1 марта по 31 мая в стране проводилась экологическая акция «Чистые водоемы». За это время из водоемов извлекли около 4,9 тысячи бесхозных рыболовных сетей и вывезли более 380 тонн бытовых отходов. В акции приняли участие свыше 5,5 тысячи человек, было задействовано около 1,5 тысячи единиц спецтехники.

В Комитете рыбного хозяйства также сообщили, что благодаря цифровизации удалось сократить теневой оборот рыбной продукции примерно на 2 тысячи тонн. Для дальнейшего развития информационной системы E-fish планируется создать модуль «Аквакультура», который позволит вести единый реестр рыбоводческих хозяйств, анализировать показатели отрасли и прогнозировать ее развитие. Кроме того, рассматривается возможность маркировки рыболовных снастей специальными бирками с QR-кодами.

Сегодня в Казахстане переработкой рыбы занимаются 73 предприятия общей мощностью 126 тысяч тонн в год. Из них 20 компаний имеют право экспортировать продукцию в страны Европейского союза. Казахстанская рыба поставляется в 21 страну мира, включая Германию, Нидерланды, Литву, Латвию, Россию и Китай.

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