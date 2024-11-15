В Казахстане вновь планируют повысить минимальную цену на сигареты





Министерство финансов Казахстана предложило повысить минимальные розничные цены на сигареты и изделия с нагреваемым табаком. Соответствующий проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА».

Согласно документу, минимальная стоимость табачной продукции может вырасти с 970 до 1060 тенге за пачку.

Изменения коснутся сигарет с фильтром и без фильтра, папирос, сигарилл, а также изделий с нагреваемым табаком.

В Комитете государственных доходов отметили, что государственное регулирование цен направлено на защиту здоровья населения и выполнение международных обязательств Казахстана в сфере борьбы с табакокурением.

Кроме того, в стране продолжится поэтапное повышение акцизов на табачную продукцию. Согласно утвержденному графику, ставка акциза за тысячу сигарет будет увеличиваться ежегодно и к 2030 году достигнет 25 607 тенге .

По данным Комитета государственных доходов, в 2025 году поступления от акцизов на табачную продукцию составили 330,7 миллиарда тенге.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 20 июля.

Более 265 тысяч девочек в Казахстане бесплатно привились от ВПЧ Свыше 265 тысяч девочек в Казахстане уже получили первую дозу вакцины против вируса папилломы человека...

Суд приостановил работу детского лагеря в Костанайской области Костанайский межрайонный суд привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя, организовавшего отдых детей в лагере. Поводом...