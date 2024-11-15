В Казахстане вновь планируют повысить минимальную цену на сигареты

Министерство финансов Казахстана предложило повысить минимальные розничные цены на сигареты и изделия с нагреваемым табаком. Соответствующий проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА».
Согласно документу, минимальная стоимость табачной продукции может вырасти с 970 до 1060 тенге за пачку.
Изменения коснутся сигарет с фильтром и без фильтра, папирос, сигарилл, а также изделий с нагреваемым табаком.
В Комитете государственных доходов отметили, что государственное регулирование цен направлено на защиту здоровья населения и выполнение международных обязательств Казахстана в сфере борьбы с табакокурением.
Кроме того, в стране продолжится поэтапное повышение акцизов на табачную продукцию. Согласно утвержденному графику, ставка акциза за тысячу сигарет будет увеличиваться ежегодно и к 2030 году достигнет 25 607 тенге .
По данным Комитета государственных доходов, в 2025 году поступления от акцизов на табачную продукцию составили 330,7 миллиарда тенге.
Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 20 июля.
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