Суд приостановил работу детского лагеря в Костанайской области

Костанайский межрайонный суд привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя, организовавшего отдых детей в лагере.
Поводом для внеплановой проверки стали обращения родителей отдыхающих детей и заказчика услуг. Они сообщили о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при организации детского отдыха.
По данным суда, 19 июня 2026 года главный государственный санитарный врач Алтынсаринского района вынес постановления с требованием устранить выявленные нарушения. Однако во время повторной проверки, проведенной 2 июля, выяснилось, что большинство из них так и не были устранены.
В суде предприниматель признал вину, объяснив невыполнение предписаний субъективными причинами. Однако суд посчитал, что такие обстоятельства не могут считаться смягчающими, учитывая необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности детей.
Суд признал предпринимателя виновным по части 3 статьи 462 КоАП РК и назначил штраф в размере 432 500 тенге. Кроме того, деятельность лагеря по организации детского отдыха приостановлена на три месяца.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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