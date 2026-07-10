USD 464.71 EUR 531.26 RUB 6.05

Суд приостановил работу детского лагеря в Костанайской области

— Сегодня, 20:28
Фотография для новости Костанайским школам нужен свой загородный лагерь - отдел образования

pixabay.com


Костанайский межрайонный суд привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя, организовавшего отдых детей в лагере.

Поводом для внеплановой проверки стали обращения родителей отдыхающих детей и заказчика услуг. Они сообщили о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при организации детского отдыха.

По данным суда, 19 июня 2026 года главный государственный санитарный врач Алтынсаринского района вынес постановления с требованием устранить выявленные нарушения. Однако во время повторной проверки, проведенной 2 июля, выяснилось, что большинство из них так и не были устранены.

В суде предприниматель признал вину, объяснив невыполнение предписаний субъективными причинами. Однако суд посчитал, что такие обстоятельства не могут считаться смягчающими, учитывая необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности детей.

Суд признал предпринимателя виновным по части 3 статьи 462 КоАП РК и назначил штраф в размере 432 500 тенге. Кроме того, деятельность лагеря по организации детского отдыха приостановлена на три месяца.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.