«Инстаграм-психологов» поставят под контроль: в Казахстане вступил в силу новый закон

В Казахстане вступил в силу Закон «О психологической деятельности», который впервые устанавливает единые требования к специалистам этой сферы. Документ подписал Президент страны.
Новый закон вводит обязательные квалификационные требования к психологам, утверждает профессиональные стандарты и кодекс этики, а также предусматривает создание Единого реестра психологов. Его главная цель — защитить граждан от людей, оказывающих психологические услуги без профильного образования и необходимой подготовки.
Во время обсуждения законопроекта в Сенате отмечалось, что регулирование этой сферы давно назрело.
МАУЛЕН АШИМБАЕВ, экс-спикер Сената Парламента РК:
«Не вызывает сомнения, что закон очень важный. Нужно отрегулировать эту сферу. Очень много, конечно, людей без знаний, без образования, без диплома. Фактически это же мошенничество — использование каких-то потребностей людей и на этом зарабатывание денег.»
По словам заведующей кафедрой педагогики, психологии и специального образования Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы Розы Калимжановой, сегодня нередко можно встретить людей, которые после краткосрочных онлайн-курсов начинают консультировать клиентов, не имея фундаментальной подготовки. Она подчеркивает, что профессия психолога требует нескольких лет обучения и глубоких знаний в области общей, возрастной, социальной психологии и психодиагностики.
Эксперт считает, что новый закон станет важным шагом в развитии профессии и позволит гражданам обращаться только к квалифицированным специалистам. После создания Единого реестра каждый сможет проверить, имеет ли психолог необходимое образование и право заниматься профессиональной деятельностью.
Доигрались: в центре Костаная демонтировали автоматы-хватайки
Памятники Костаная очистили от надписей и граффити
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.