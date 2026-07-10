«Инстаграм-психологов» поставят под контроль: в Казахстане вступил в силу новый закон





В Казахстане вступил в силу Закон «О психологической деятельности», который впервые устанавливает единые требования к специалистам этой сферы. Документ подписал Президент страны.

Новый закон вводит обязательные квалификационные требования к психологам, утверждает профессиональные стандарты и кодекс этики, а также предусматривает создание Единого реестра психологов. Его главная цель — защитить граждан от людей, оказывающих психологические услуги без профильного образования и необходимой подготовки.

Во время обсуждения законопроекта в Сенате отмечалось, что регулирование этой сферы давно назрело.

МАУЛЕН АШИМБАЕВ, экс-спикер Сената Парламента РК:

«Не вызывает сомнения, что закон очень важный. Нужно отрегулировать эту сферу. Очень много, конечно, людей без знаний, без образования, без диплома. Фактически это же мошенничество — использование каких-то потребностей людей и на этом зарабатывание денег.»

По словам заведующей кафедрой педагогики, психологии и специального образования Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы Розы Калимжановой, сегодня нередко можно встретить людей, которые после краткосрочных онлайн-курсов начинают консультировать клиентов, не имея фундаментальной подготовки. Она подчеркивает, что профессия психолога требует нескольких лет обучения и глубоких знаний в области общей, возрастной, социальной психологии и психодиагностики.

Эксперт считает, что новый закон станет важным шагом в развитии профессии и позволит гражданам обращаться только к квалифицированным специалистам. После создания Единого реестра каждый сможет проверить, имеет ли психолог необходимое образование и право заниматься профессиональной деятельностью.

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