Доигрались: в центре Костаная демонтировали автоматы-хватайки

В центре Костаная демонтировали игровые автоматы-хватайки. Об этом сообщили в акимате города.
Как пояснили в ведомстве, причиной стали нарушения требований Закона «О жилищных отношениях» и городских Правил благоустройства, утвержденных маслихатом.
Автоматы были установлены в районе Центрального парка по адресу улица Байтурсынова, 51. По информации акимата, в адрес городских властей неоднократно поступали жалобы от жителей близлежащих домов. Горожане жаловались на постоянный шум и громкую музыку, сопровождавшую работу автоматов.
В акимате также отметили, что при размещении подобных объектов необходимо получать согласование с уполномоченным органом. Кроме того, в Костанае действует дизайн-код города, который предусматривает единый подход к оформлению общественных пространств.
Власти подчеркнули, что установка любых подобных конструкций без соответствующего согласования является нарушением действующих правил благоустройства.
Памятники Костаная очистили от надписей и граффити
Сколько дней будут отдыхать казахстанцы в августе 2026 года
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.