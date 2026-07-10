Доигрались: в центре Костаная демонтировали автоматы-хватайки





В центре Костаная демонтировали игровые автоматы-хватайки. Об этом сообщили в акимате города.

Как пояснили в ведомстве, причиной стали нарушения требований Закона «О жилищных отношениях» и городских Правил благоустройства, утвержденных маслихатом.

Автоматы были установлены в районе Центрального парка по адресу улица Байтурсынова, 51. По информации акимата, в адрес городских властей неоднократно поступали жалобы от жителей близлежащих домов. Горожане жаловались на постоянный шум и громкую музыку, сопровождавшую работу автоматов.

В акимате также отметили, что при размещении подобных объектов необходимо получать согласование с уполномоченным органом. Кроме того, в Костанае действует дизайн-код города, который предусматривает единый подход к оформлению общественных пространств.

Власти подчеркнули, что установка любых подобных конструкций без соответствующего согласования является нарушением действующих правил благоустройства.

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