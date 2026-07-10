Памятники Костаная очистили от надписей и граффити





В Костанае состоялся очередной этап экологической и просветительской акции «Нет вандализму!». На этот раз работы по благоустройству прошли на площади Целинников.

Участники акции очистили территорию от мусора, удалили граффити и различные надписи с памятников и других объектов, а также привели общественное пространство в порядок.

По словам руководителя Центра охраны, изучения и реставрации историко-культурного наследия управления культуры акимата Костанайской области Бекболата Уалиева, во время подобных мероприятий специалисты не только проводят уборку, но и оценивают состояние объектов историко-культурного наследия, по возможности очищая их от следов вандализма.

К акции присоединились волонтеры Молодежного ресурсного центра. Один из участников, Нуралы Ожан, отметил, что регулярно принимает участие в подобных мероприятиях, считая заботу о чистоте города важной обязанностью каждого жителя.

Акцию поддержали и костанайцы. По мнению жителей, участие молодежи в благоустройстве общественных пространств помогает воспитывать бережное отношение к родному городу и его истории.

По данным управления культуры, на территории Костанайской области под государственной охраной находятся более 1300 объектов историко-культурного наследия . Среди них 41 объект монументального искусства, 36 памятников архитектуры и градостроительства, остальные относятся к археологическим памятникам.

В ведомстве напоминают, что за акты вандализма законодательством Казахстана предусмотрена ответственность. В зависимости от обстоятельств нарушители могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности.

В ходе акции участники очистили территории трех городских памятников культуры, убрали мусор и устранили следы граффити. Организаторы сообщили, что подобные мероприятия будут продолжены.

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